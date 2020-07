La plus grande ferme de grillons au monde s’installe en Ontario

La plus grande ferme de grillons au monde de qualité alimentaire sera construite à London, en Ontario, dès cet été par Aspire Food Group.

Selon l’entreprise, les nouvelles installations en feront «l’un des systèmes de production de protéines les plus avancés technologiquement et les plus écoénergétiques au monde ».

La ferme emploiera 60 personnes. La construction devrait commencer en août 2020 dans l’Innovation Park de London, en Ontario. D’autres transformateurs de produits alimentaires se sont installés au cours des dernières années au même endroit, dont Original Cakerie et Dr Oetker.

Les fondateurs de la société ont fait leurs débuts dans les protéines d’insectes durant leurs études supérieures à l’Université McGill. En 2013, ils ont remporté un prix mondial devançant des centaines d’universités du monde entier, ce qui a mené à la création de la société Aspire.

Aspire Food Group est également présente en Afrique et aux États-Unis.

«Cette installation commerciale unique en son genre permettra non seulement à Aspire Food Group, mais aussi à l’ensemble de notre secteur en croissance de faire un pas important en avant dans notre mission de fournir une protéine d’excellente valeur à une fraction de l’impact environnemental des protéines de source conventionnelle », a indiqué Mohammed Ashour, co-fondateur et dirigeant d’Aspire Food Group. Les protéines provenant d’insectes ont jusqu’à présent trouvé des débouchées en tant qu’additif à certains aliments pour la consommation humaine et en tant qu’additif alimentaire pour la volaille. L’insecte peut être produit dans un environnement contrôlé, comme dans une usine.

Le projet a reçu un financement de 10 millions de dollars de Technologies du développement durable Canada (TDDC). Cette dernière est une fondation qui finance des projets canadiens de technologies propres. TDDC a été établi en 2001 et est financé par le gouvernement du Canada.

Source: Farmatario (traduit de l’anglais)