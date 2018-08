Manipulation sans stress des animaux

Déplacer des animaux et les manipuler pour différentes interventions est toujours un défi. Dans cette vidéo sous-titrée en français, Philipp Wenz montre comment la méthode “Low Stress Stockmanship” permet de manipuler le bétail sans stress. On suggère une manière de faire qui réduit le stress chez les animaux en s’inspirant de leurs réflexes et des techniques utilisées par les chiens de berger. Cette méthode sans contact consiste à approcher l’animal dans un certain angle et le guider dans la direction désirée en reculant et en avançant. Plus l’animal est domestiqué, plus la distance sera réduite entre lui et son guide.

PUBLICITÉ

On avertit que le premier essai ne sera pas parfait mais que les animaux peuvent apprendre, même les plus âgés, et que les interventions suivantes deviendront plus faciles au fur et à mesure que la technique sera utilisée. Une technique à retenir alors que les contacts entre les producteurs et leurs animaux ont tendance à devenir moins fréquents.