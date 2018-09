Nouveautés pour la production laitière à Expo-Champs

Voici une revue de quelques nouveautés de cette année qui ont retenu notre attention lors de notre visite à Expo-Champs.

Agrizone – BMR

Les nouvelles cases à veaux sont modulables. Elles sont fabriquées en résine. Le plancher est offert en option. Il permet de garder le veau au sec. Les cases peuvent se transformer en cases pour deux veaux.

Un abreuvoir basculant pour facilité le nettoyage est aussi disponibles pour les troupeaux en stabulation libre. Il permet d’abreuver plusieurs vaches à la fois.

DeLaval

Présenté dans le stand des Équipements A. Provencher et fils, le nouveau robot DeLaval offre notamment une vitesse d’attachement sans précédent grâce à une nouvelle caméra, soit jusqu’à 50% plus rapide. Le taux de vaporisation du bain de trayon offre jusqu’à 99% de précision. L’écran a aussi été déplacé et est dorénavant facultatif.

Pour en savoir plus sur ce robot, lire cet article.

Entreprises Si-Mart

Le désinfectant 530 contient un « virucif extrême ». « C’est mon top », explique Daniel Laplante. Il est sécuritaire pour l’humain tout en étant efficace en préventif et en curatif dans les bâtiments d’élevage.

Fibres de verre Vaudreuil

L’abreuvoir conçu par Fibres de verre Vaudreuil a les coins arrondis pour ne pas blesser les vaches. Il est en fibre de verre et sa surface est « antiparasitaire ». Il est facile à nettoyer. La valve offre un haut débit d’eau grâce à un débit de 80 litres par minute.

Jamesway

Sur le nouveau châssis pour épandeur à fumier liquide, l’axe central a été remplacé par deux rotules. Cela permet un meilleur roulement car les roues restent toujours droites. Cela permet de prévenir l’usure des pneus et le bri des essieux.

Krone

La faneuse rotative KWT 1300 offre une largeur de travail de 13,10 mètres (43 pieds), tout en étant très compact pour le transport et l’entreposage.

Kuhn

La compagnie offre un râteau encore plus large, le GA 4731 T et le GA 5031 T.

La nouvelle gamme VB 3100 de presse à balle ronde est pensée pour assurer un « pressage de qualité supérieure ». Le modèle le plus populaire est le VBP 3165 Premium XD. Il est disponible en version combinée presse-enrubanneuse.

Lely

Lely a présenté pour la première fois en Amérique du Nord son robot de traite A5. Selon Philippe Boisvert du concessionnaire Agro-Réfrigération de Victoriaville, le robot a les particularités suivantes:

Les cylindres électriques qui remplacent les cylindres à air qui permettent d’économiser beaucoup d’air comprimée (85% de l’air par jour).

Un entretien de moins par année en raison de composantes de meilleures qualité (80% du robot a changé, même si ça ne se voit pas de l’extérieur).

Les processeurs permettent d’avoir des programmes informatiques plus gros qui permettent des calculs plus complexes et une plus grande rapidité de pose.

Le plastique qui enrobe les fils électriques est maintenant conçu pour repousser les souris.

Valmétal

Le Bedding Robot e.50 est un robot pour épandre de la litière dans l’étable. Le type de litière épandu est varié : ripe, paille, fumier recyclé. Le robot fonctionne avec une pile rechargée à l’électricité. Le robot est déjà distribué en Europe et aux États-Unis.