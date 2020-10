Nouveau chariot à grain de Vale

Vale industrie, basé en Saskatchewan, a introduit un chariot à grain de 6500 boisseaux de capacité. La particularité de ce dernier est de servir de stockage au champ afin de permettre de remplir les camions plus rapidement. Le Grain Giant offre une capacité de déchargement de 550 bo/min et a une portée de 13 pi 9 po. Il dispose d’un contrôle à distance qui permet d’activer le déchargement ou l’orientation de la goulotte directement par un camion. La longueur de la bin est de 50 pi X 14 pi 10 po de large. Il ne nécessite qu’un tracteur de 100 ch ou plus pour la vidange et le transport, minimisant ainsi le compactage du sol. Le Grain Giant est disponible pour le marché nord-américain depuis cet automne.