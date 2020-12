Robot AgBot d’Agxeed

Agxeed a dévoilé le robot de culture l’AgBot. L’entreprise néerlandaise motorise l’Agxeed d’un bloc diesel de 156 ch et d’une transmission électrique. Le tout permet l’entraînement d’un train de chenilles triangulaires. Le robot s’équipe aussi d’une prise de force électrique de 136 ch, d’un relevage de catégorie III de huit tonnes et d’un relevage avant de trois tonnes. Une fois l’AgBot configuré sur ordinateur ou tablette, sa zone de travail enregistrée, il pourra ainsi déchaumer ou semer avec un outil classique jusqu’à 4 m, labourer, épandre l’engrais ou effectuer toute autre tâche en se déplaçant seul au champ grâce à l’autoguidage par GPS couplé à une flotte de capteurs et de Liddars. L’utilisateur dispose d’une télécommande pour contrôler le robot.