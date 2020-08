Nouveau pneumatique Michelin TrailXBib

Michelin introduit une nouvelle gamme de pneumatique développé pour les équipements tractés répondant à la norme Very High Flexion (VF). Cette norme est établie pour le télégonflage. Il s’agit d’offrir un pneumatique endurant et robuste pour des activités mixtes, que ce soit sur route ou aux champs. Le TrailXBib utilise la technologie Ultraflex qui offre des capacités de charge élevées. Le tout en offrant une surface de contact au sol importante minimisant la compaction et présentant de bonnes capacités autonettoyantes. De plus, la compatibilité TrailXBib avec les systèmes de télégonflage permet à l’agriculteur d’ajuster facilement la pression des pneus, y compris des engins tractés, en temps réel et selon le type de sol. Les deux premières dimensions, le VF 560/60 R22.5 et le VF 650/55 R26.5, sont disponibles depuis cet été. D’autres dimensions viendront progressivement compléter la gamme.