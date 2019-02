Nouveaux tracteurs Deutz-Fahr 5D Keyline

Deutz-Fahr propose désormais un tracteur dédié aux petites exploitations avec quatre nouveaux modèles. La série Deutz-Fahr 5D Keyline se décline de 65 ch à 91 ch et profitent d’un moteur FARMotion (SDF) trois cylindres avec injection commune fonctionnant à 2000 bars. Celui-ci dispose d’un système de recirculation des gaz d’échappement, d’une vanne EGR, d’un catalyseur d’oxydation diesel DOC, d’un ventilateur à viscocoupleur et d’un filtre à air Powercore afin d’éliminer les particules de poussière. Côté transmission, on retrouve deux modèles, soit la 15+15 ou le 30+15. Toutes deux sont également disponibles en version ECO à régime moteur réduit. La vitesse maximale de 40 km/h est atteinte à 1870 tr/min. Les 5D Keyline sont équipés de freins à disque dans un bain d’huile sur le pont avant. Les quatre roues motrices et les blocages de différentiel sont commutés grâce à une commande électrohydraulique. La pompe hydraulique offre un débit de 50 l/min, ce qui permet d’alimenter jusqu’à trois distributeurs double effets à l’arrière. Le relevage arrière dispose d’une capacité de 3500 kg. Trois configurations de prises de force sont disponibles : 540/540 ECO, 540/540 ECO/1000 ou 540/540 ECO.