Du cannabis dans le Farm Bill

Le nouveau Farm Bill, qui englobe de nombreux pans de l’économie américaine, devrait bientôt passer la rampe d’ici la fin de l’année avec la signature du président américain. Les programmes cumulent des montants approchant les 900M $US

Les mesures sont nombreuses mais certaines ont retenu l’attention, dont une mesure prévoyant la légalisation du chanvre industriel, ce qui serait un développement important pour les producteurs de cannabidiol. L’huile de CBD serait également autorisée.

Le projet de loi offre aussi une couverture plus flexible aux producteurs laitiers en difficulté et investit 300M $US de dollars dans la prévention et la lutte contre les parasites et les maladies des animaux. Il aborde également des questions telles que l’accès à Internet haut débit, les services liés au stress à la ferme et à la santé mentale, ainsi que l’épidémie d’opioïdes dans les zones rurales.