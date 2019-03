Les nouvelles les plus populaires de la semaine

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Chevauchement et retournement causent des pertes de temps qu’on peut minimiser au champ. Une conférence sur le sujet a eu lieu dans le cadre du Rendez-vous végétal récemment. Le Bulletin était présent.

Une teneur en sucres plus élevée des plantes fourragères ferait augmenter la production de lait dans une proportion allant jusqu’à 8%, selon des chercheurs d’Agriculture et Agroalimentaire Canada.

Le 7 mars 2019, Deloitte annonçait les lauréates de son programme des sociétés les mieux gérées au Canada. Il s’agit d’une reconnaissance parmi les sociétés privées qui sont détenues et gérées par des Canadiens et dont les revenus sont supérieurs à 15 millions de dollars. Plusieurs entreprises du domaine touchant l’agriculture font partie de ce prestigieux palmarès

