De nombreuses autres expositions agricoles ont lieu cet été un peu partout au Québec.

Pour plus de détails, cliquez ici.

En août

La caravane de l’irrigation

Lieu : Un peu partout en province, vérifiez l’horaire en cliquant ici.

Au menu : Outils d’aide à la décision en irrigation, approvisionnement en eau, témoignages e producteurs, etc.

PUBLICITÉ

22 et 23 août 2017

Sommet 2017 sur la santé des sols du Canada

Lieu : Guelph, Ontario

Au menu : Le principal objectif de ce Sommet est d’établir le coût de la dégradation des sols à partir de ce que nous connaissons et de mettre sur pied un programme d’établissement des coûts là où nous disposons actuellement de très peu d’informations.

Information : Plus de détails sur le site Internet, cliquez ici.

Formation continue en agriculture – Institut de technologie agroalimentaire (ITA)

Lieu : Institut de technologie agroalimentaire, campus de Saint-Hyacinthe et La Pocatière

Au menu : Une panoplie de cours sont offerts à l’ITA, campus de Saint-Hyacinthe ayant pour but d’offrir aux producteurs de la formation continue. Les cours portent sur des sujets divers: les assurances, le marché des grains, la gestion, les productions ciblées, etc.

Information : 450 778-6504, 1 888 353-8482 ou [email protected]

PUBLICITÉ

Formation continue – Collège Alma

Lieu : Expertis formation continue, Collège d’Alma

Au menu : Plusieurs cours en formation continue pour les producteurs agricoles. Le centre offre des cours notamment sur l’entretien d’un brise-vent, l’initiation à l’apiculture, la biosécurité à la ferme, etc.

Information : 418 668-7948 ou [email protected]

Si vous avez un événement à annoncer, faites parvenir les informations à l’adresse suivante: [email protected]