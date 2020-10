Avril à septembre

Semaine du 26 septembre au 2 octobre

Aide aux commerces : Le gouvernement québécois dévoile son aide aux commerces touchés.

Frontières : Les restrictions à la frontière canadienne prolongées jusqu’au 30 octobre.

Écoles et lieux de travail : La plupart des éclosions de COVID-19 se produisent dans les milieux de travail et les écoles et bien peu dans les bars et restaurants, a pu constater La Presse en colligeant les données des régions qui se sont réveillées ce jeudi matin en mode «alerte maximale».

Contraventions : Les policiers obtiennent le pouvoir de donner sur-le-champ des contraventions de 1000 $ à ceux qui font des rassemblements interdits à la maison.

Test de dépistage : Santé Canada a donné le feu vert à l’utilisation d’un test de dépistage rapide de la COVID-19.

Zones rouges : Cinq nouvelles règles de Québec qui sont mal comprises par les gens.

Masques et gants : Alors que les cas de COVID-19 sont en hausse, des médecins craignent de manquer à nouveau d’équipement de protection.

Symptômes : Pourquoi certaines personnes sont légèrement malades de la COVID-19 ou ne présentent aucun symptôme, alors que d’autres en meurent rapidement? Le point sur la question.

Zone rouge : Montréal et Québec passent en zone rouge.

Semaine du 19 au 25 septembre

Discours du trône : Le premier ministre Justin Trudeau affirme que l’automne pourrait être « bien pire que le printemps ».

Subvention salariale : La subvention salariale d’urgence reconduite jusqu’à l’été 2021.

Dette fédérale : Entre le contrôle de la dette et la relance de l’économie, les libéraux ont fait leur lit: l’heure n’est pas à l’austérité. Trudeau souhaite manifestement ouvrir la vanne des dépenses. Mais combien tout cela coûtera-t-il?

Achat local : Le gouvernement québécois a présenté la Stratégie nationale d’achat d’aliments québécois dont l’objectif est d’augmenter de façon considérable la part d’aliments produits et transformés au Québec achetés par les institutions québécoises.

Vaccination : Psychologues, sexologues, travailleurs sociaux, psychoéducateurs : le gouvernement du Québec ratisse large dans son recrutement en vue d’une campagne de vaccination contre l’influenza et, éventuellement, contre la COVID-19.

Enfants malades et école : Votre enfant a le nez qui coule? Faut-il le garder à la maison? Le point avec la Dre Caroline Quach, épidémiologiste à l’Hôpital Sainte-Justine de Montréal, sur les règles au Québec.

Différencier la COVID-19 d’un rhume normal : Comment les parents doivent-ils s’y prendre pour différencier les mille et un rhumes de leur enfant de la COVID-19 dans ce contexte d’inquiétude provoquée par la pandémie?

Chats et chiens : Une étude montre une circulation significative du virus chez des chats et chiens dont le propriétaire était infecté.

Zone orange : Trois régions passent en code orange. Deux en code jaune. Alors que la COVID-19 revient en force au Québec.

Semaine du 12 au 18 septembre

Amendes : Les policiers sont en voie d’obtenir le pouvoir d’imposer sur-le-champ des amendes salées à ceux qui organisent des fêtes et réunissent plus de 10 personnes à leur domicile.

Publicité : Des publicités « plus percutantes » invitant les Québécois à respecter les mesures sanitaires en vigueur pour endiguer la propagation de la COVID-19 pourraient bientôt faire leur apparition sur nos écrans.

Fermeture d’école : Une première école au Québec suspend les cours en personne en raison de la COVID-19.

Gaspillage : Au Canada, les consommateurs gaspillent moins en temps de COVID-19.

Mutations du virus : Certains chercheurs affirment que les mutations du coronavirus l’ont rendu moins virulent. Le point sur la question.

Entrepreneurs : La pandémie a eu de lourdes conséquences pour les entrepreneurs. Cette crise affecte-elle davantage les femmes ?

Applis COVID : Ces applis permettraient d’évaluer les risques pour vous souffriez de la COVID-19 avant de vous déplacer.

Semaine du 5 au 11 septembre

Masques et amendes : Québec va sévir contre les contrevenants aux mesures sanitaires.

Congés maladies payés : Le gouvernement du Québec emboîte le pas à Ottawa.

Transfert fédéral : François Legault et Doug Ford réclament une hausse du transfert fédéral en santé.

Vaccins : Des études faites en accéléré, une entreprise qui interrompt ses tests pour des raisons de sécurité, faut-il craindre qu’un vaccin contre la COVID-19 potentiellement dangereux soit mis en marché trop rapidement?

Assurances : Après avoir accordé des rabais temporaires en raison de la COVID-19, les assureurs attendent leur clientèle dans le détour. À leur renouvellement, plusieurs clients écopent maintenant d’augmentations salées de leurs primes d’assurance auto et habitation.

Semaine du 29 août au 4 septembre



Hausse des cas de COVID-19: Il n’y aura pas de reconfinement généralisé, assure Legault qui mise sur des restrictions sur une base locale.

Écoles: Une liste officielle des écoles avec des cas de COVID-19 bientôt publiée

Élevage : Une productrice de poulets ressuscitée par la COVID-19

Vaccin: Le fédéral signe deux nouvelles ententes pour la fabrication d’un futur vaccin

Semaine du 22 au 28 août

Déficit : Tôt ou tard, il faudra résorber l’énorme déficit que le gouvernement fédéral a accumulé dans le contexte de la COVID-19. Et des voix s’élèvent pour refiler la facture aux riches, en haussant leurs impôts.

Personnes âgées : Une des conséquences de la pandémie de COVID-19 est le plus grand isolement des personnes âgées. Or, cet isolement a des conséquences néfastes sur le cerveau.

Consommateurs : Alors que le monde est en plein confinement pour endiguer la pandémie de COVID-19, les consommateurs doivent changer leurs habitudes et sont désormais à la recherche d’empathie et de changements de la part des marques et des entreprises.

Enfants et immunité : Les moins de 18 ans représentent environ 2 % des hospitalisations et bien moins de 0,1 % des décès liés à la COVID-19 aux États-Unis, selon les Centres de lutte contre les maladies (CDC), alors qu’ils représentent 22 % de la population.

COVID et perte d’odorat : Des chercheurs du CHU de Québec tente de déterminer l’origine et la durée du symptôme.

Semaine du 15 au 21 août

PCU : Ottawa prolonge la PCU jusqu’au 27 septembre.

Projet de loi 61 : Le gouvernement Legault abandonne le projet de loi 61 pour la relance économique du Québec.

PME : Les entreprises situées dans les centres-villes éprouvent plus de difficultés que celles qui sont en milieu rural.

Endettement : Les Canadiens ne se sont pas tournés vers les cartes de crédit pendant les derniers mois.

Remboursement des voyages: Québec s’engage à trouver une solution afin que les client soient remboursés.

COVID-19 : Certains anticorps protègeraient contre une réinfection.

COVID-19 : Le Québec pourrait bientôt utiliser la salive pour détecter la COVID-19

Semaine du 8 au 14 août

Aide au secteur agroalimentaire : Ottawa accorde 18 millions au secteur agroalimentaire.

Main-d’œuvre : Des fermes en difficulté sans travailleurs étrangers.

Port du masque : Le décret du gouvernement du Québec qui impose le port du masque dans les lieux publics fermés respecte les dispositions de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, selon la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

Cabane à sucre : Les propriétaires de cabanes à sucre et de salles de réception demandent à Québec non pas un prêt, mais une subvention, pour les aider à passer à travers la crise.

Rentrée scolaire : Le ministre de l’Éducation, Jean-François Roberge, présente son plan « actualisé » en vue de la rentrée scolaire.

Emplois : Au Québec, il y a eu 450 000 pertes d’emplois de mars à juin par rapport à 2019.

Entrepreneures : Un nouveau rapport du PCFE révèle que les femmes entrepreneures sont confrontées à des inégalités structurelles exacerbées par COVID-19.

Semaine du 1er au 7 août

Panier bleu : Les consommateurs voulant encourager les producteurs locaux et la consommation de produits régionaux disposent maintenant d’une application pour les retrouver.

Protection coronavirus : Certains chercheurs croient que le rhume pourrait protéger contre la COVID-19.

Vaccin : Le Canada achète des millions de doses de vaccins contre la COVID-19.

Festivals et évènements extérieurs : De nouveau permis selon certaines conditions.

Investissements : Ottawa offre 3,3 G $ pour des projets d’infrastructures liés à la COVID-19.

Transport aérien : Les autorités fédérales tentent de déterminer quelles informations les transporteurs aériens devraient demander aux voyageurs pour retracer les passagers d’un vol où se trouvait une personne déclarée ensuite positive à la COVID-19.

PCU : Bénéficiaires de la PCU, préparez-vous déjà à payer de l’impôt, disent des experts.

Entreprises : Au Canada, le nombre de défaillances d’entreprises (paiement de fournisseurs, de salaires ou d’autres dettes) a bondi de 36% en mai 2020 par rapport au même mois de l’année précédente.

Semaine du 25 au 31 août

Aéroport : Les aéroports canadiens prendront la température des passagers.

CHSLD : La Croix-Rouge canadienne n’avait que 160 employés à pied d’oeuvre dans les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Québec en date du 27 juillet. C’est bien en deçà des 900 paires de bras promises.

Vaccin : Un vaccin de Moderna freinerait la transmission du virus en plus de l’empêcher d’infecter les poumons du receveur.

Secteur laitier: les changements de consommation pendant la pandémie de COVID-19 bouleversent la rentabilité.

Déconfinement : Le gouvernement Legault autorise les rassemblements de 250 personnes à partir du 3 août.

Semaine du 18 au 24 juillet

TET : 21 travailleurs étrangers déclarés positifs au Lac-Saint-Jean.

Deuxième vague : Ottawa doit mieux financer les CHSLD pour affronter une possible deuxième vague, selon l’Association canadienne pour les soins de longue durée.

Port du masque : La vice-première ministre et ministre de la Sécurité publique, Geneviève Guilbault, prévient que le masque est là pour longtemps.

Masque pour enfants : Les parents souhaitent que les élèves portent le masque, selon un sondage.

Prestations : Il est minuit moins une. Deux millions de Canadiens qui n’ont toujours pas envoyé leur déclaration de revenus au fisc risquent de perdre les précieuses prestations qui les aident à joindre les deux bouts.

Centres de soins de longue durée : Comment des pays de l’OCDE ont réussi à contrôler la COVID-19 dans les centres de soins de longue durée.

Récession : Les réalités du marché du travail découlant de la COVID?19 changent la donne pour les producteurs qui dépendent d’un travail non agricole pour boucler leur budget.

Semaine du 11 au 17 juillet

Banque du Canada : Tiff Macklem, gouverneur de la Banque du Canada, estime que les circonstances extraordinaires de la pandémie justifient les réponses extraordinaires des autorités politiques et monétaires.

Déconfinement : Québec permet la réouverture progressive des édifices de bureaux.

PME : Les PME du pays auraient contracté pour 117 milliards de dettes.

Vaccin : COVID-19: un premier vaccin américain entrera bientôt dans la phase finale d’essais.

Masques obligatoire : Dès samedi, les Québécois devront porter le masque lorsqu’ils seront dans des lieux publics fermés, a annoncé le premier ministre, François Legault.

Télétravail et industrie agroalimentaire : Le télétravail a le potentiel de bouleverser l’industrie et le parc immobilier au service de l’industrie agroalimentaire. Texte d’opinion de Sylvain Charlebois.

Semaine du 4 au 1o juillet

Déficit fédéral : Trois cent quarante-trois milliards de dollars. C’est le montant auquel s’élèvera le déficit fédéral pour 2020-2021. Ceci en raison de la COVID-19.

Futures hausses d’impôt : À cause d’un déficit monstre de 343 milliards, la dette du Canada a explosé de 31 % à 49 % du produit intérieur brut (PIB). On est revenus 20 ans en arrière. Vingt ans d’efforts effacés en quelques mois. Un texte d’opinion de Stéphanie Grammond.

Masque obligatoire : Le Dr Horacio Arruda a déclaré que le gouvernement songeait à rendre le masque obligatoire dans tous les magasins, épiceries et lieux intérieurs de la province.

Initiative de Nutrinor : La coopérative Nutrinor a dévoilé le Pacte agricole durable Nutrinor, un programme ayant comme objectif d’inscrire la région du Saguenay–Lac-Saint-Jean parmi les leaders mondiaux de l’agriculture durable.

Agriculture, et si le vent tournait? : La coopérative Nutrinor a lancé un nouveau programme. La même journée, l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST) publiait, à la demande de l’UPA, un document faisant une revue sommaire des dangers causés par les pesticides les plus vendus dans la province. Texte d’opinion de Marie-Claude Lortie.

Semaine du 28 juin au 4 juillet

PME et résidentiel: Des services et répits temporaires de la part d’entreprises prennent fin.

Santé publique: Le mandat du Dr Horario Arruda renouvellé pour trois ans à la direction de la santé publique.



Sécurité dans les transports publics : Le port du masque obligatoire dans les transports en commun et pour les élèves du secondaire dans les autobus.

Économie: Les producteurs de vin et de cidre s’adaptent et changent leurs modèles d’affaires pour assurer la survie de leur entreprise.

Semaines du 14 au 27 juin

Déconfinement : L’assouplissement des mesures se poursuit mais les grands rassemblements restent interdis.

Travailleurs étrangers: Une quarantaine de cas de travailleurs agricoles étrangers contaminés au Québec.

Déconfinement : Les piscines, les gyms et les arénas du Québec pourront rouvrir le 22 juin.

PCU : Le gouvernement fédéral prolonge de huit semaines la prestation canadienne d’urgence.

PCU : François Legault réagit au prolongement de la PCU et souhaite un incitatif pour le retour au travail.

Projet de loi 61 : De passage en Beauce, François Legault vend son projet de loi 61.

Rentrée scolaire : Le ministre de l’éducation annonce que tous les élèves retourneront à l’école en septembre.

TET : Plus de 700 travailleurs étrangers temporaires ont subi des tests en Ontario.

Réouverture des restaurants: Pas toujours facile d’appliquer et même de comprendre les consignes.

Restaurants : Les restaurants reprennent leurs activités, mais la plupart fonctionnent encore à perte.

Déconfinement : Oui aux rassemblements intérieurs de 50 personnes dès le 22 juin.

Porc : La COVID-19 a coûté 150 millions$ aux Éleveurs de porcs.

Gestion : PME: attention à l’angle mort de la Covid-19.

Épiceries : Des clients qui remplissent leurs paniers plus que d’ordinaire et qui modifient leurs habitudes d’achat, cela crée une pression inhabituelle sur les opérations des marchés d’alimentation.

Commerce : Aperçu de l’incidence de la COVID-19 sur les tendances du commerce des produits agricoles et agroalimentaires.

Semaine du 7 au 13 juin

TET : Un premier foyer d’éclosion parmi les travailleurs étrangers temporaires au Québec.

Saputo : Le transformateur laitier croit que la pandémie pourrait lui permettre d’avaler certains de ses concurrents n’ayant pas les reins assez solides pour survivre.

Relance verte : En plein débat sur le projet de loi 61, une enquête révèle que l’opinion publique veut un plan de relance économique respectueux de l’environnement.

Restaurants : Les restaurants montréalais pourront rouvrir à partir du 22 juin.

Consommation : Le Panier Bleu pilotera huit grands chantiers pour propulser le commerce de détail au Québec.

Le projet de loi 61 : Le projet de loi 61 qui a été déposé afin d’atténuer les impacts économiques de la Covid-19 favorisera une accélération de l’étalement urbain, selon certains.

Lait : Le mois de mai a fait mal aux fermes laitières du Québec, mais avec les annonces de déconfinement, le retour à l’école dans plusieurs régions et l’ouverture prochaine des restaurants, le pire de la crise de la COVID-19 semble définitivement derrière nous.

Distanciation sociale : D’ici «quelques semaines», le Dr Arruda pourrait remettre en question la consigne de distanciation sociale de deux mètres, pour la ramener à seulement un mètre, comme c’est le cas dans certains pays.

Économie : Les défis associés à la COVID-19 font avancer l’innovation et les stratégies.

Semaine du 31 mai au 6 juin

Réouverture des restaurants : Québec a annoncé la réouverture des restaurants pour le 15 juin.

Chutes des exportations : En avril, les exportations de même que les importations ont chuté à cause du coronavirus.

Projet de loi 61 : Québec dépose un projet de loi afin de relancer l’économie de la province en assouplissant des procédures liées à l’environnement notamment.

Critique du projet de loi 61 : Déjà les critiques fusent quant au projet de loi déposé par le gouvernement québécois pour relancer l’économie.

Abattage : 10 000 porcs ont été abattus samedi dernier pour réduire le nombre de porcs en attente.

Travailleurs étrangers temporaires : Un travailleur décède de la COVID-19.

Aide pour les aînés : L’aide pour les aînés accordé par le fédéral arrivera dans un mois.

Zoonose : Avec l’épidémie de Covid-19, on aura beaucoup entendu parler des virus qui se transmettent d’une espèce à l’autre. Mais comment un virus fait-il pour passer ainsi de l’animal à l’humain?

Achat local : Depuis le début de la pandémie, on incite les gens à acheter localement, mais le gouvernement du Québec achète-t-il lui au Québec?

Fake news sur le coronavirus : Théories du complot, publicités douteuses, liens louches, mèmes racistes : Facebook peine à contenir le déluge d’informations discutables qui circulent dans les groupes de discussion dédié au coronavirus.

Habitudes consommation : Pas facile de prédire si nos habitudes de consommation COVID dureront plus longtemps que nos résolutions du jour de l’An. L’exercice est pourtant loin d’être futile.

Redressement de l’économie : Voici quatre indicateurs qui signalent un redressement de l’économie agricole.

Semaine du 24 au 30 mai

Relance ONU : Justin Trudeau ouvre une conférence de l’ONU sur la relance mondiale post-COVID-19.

Relance Canada: Le gouvernement Trudeau cherche de l’inspiration pour articuler son plan de relance de l’économie canadienne.

Déconfinement : L’industrie touristique sera déconfinée à compter du 1er juin, mais dans ses nouvelles règles, le gouvernement recommande aux vacanciers qui veulent louer un chalet ou faire du camping de le faire de préférence dans leur propre région, pour limiter les risques de propagation du coronavirus.

Pêcherie : Le collectif Manger notre Saint-Laurent lance la campagne #MangeTonStLaurent. L’objectif est d’accroître l’autonomie alimentaire du Québec en encourageant ses résidents à demander que les produits pêchés dans le fleuve Saint-Laurent soient rendus plus accessibles chez les commerçants.

Aide d’Ottawa : Le gouvernement fédéral investit 9,2 millions pour bonifier un programme d’aide qui permettra aux entreprises, notamment les agriculteurs, affectés par la pénurie de main-d’œuvre, d’embaucher davantage de travailleurs âgés de 15 à 30 ans et de créer 700 emplois.

Marché des grains : Plusieurs producteurs de grains ont préféré entreposer leurs grains à l’automne dernier en attendant de meilleurs prix, une situation qui est encore plus présente aujourd’hui en raison de la crise causée par le coronavirus.

RHI : La fermeture des hôtels, restaurants et institutions fait plus mal que prévu au secteur agricole.

Gestion de crise : Cette crise du coronavirus serait-elle le moment parfait pour réinventer son entreprise? Réflexion d’Olivier Schmouker.

Poules pondeuses : L’engouement pour les poules pondeuses a atteint un nouveau sommet, ce printemps.

Portes ouvertes sur les fermes : La COVID-19 a forcé l’annulation de la populaire activité de l’UPA dans sa forme habituelle. Les portes ouvertes seront virtuelles cette année.

Main-d’œuvre étrangère : Le Canada a reçu environ la moitié de ses travailleurs étrangers agricoles.

Semaine du 17 au 23 mai

Visite aux malades : Les proches aidants peuvent désormais être admis dans les hôpitaux et se rendre au chevet de leurs êtres chers.

Déconfinement soins santé : Québec a annoncé que les services de santé et de soins corporels pourront rouvrir le 1er juin.

Déconfinement population : Le gouvernement québécois donne le feu vert aux rassemblements extérieurs de 10 personnes provenant de trois adresses différentes.

Masques : Les autorités de santé publique recommandent maintenant le port du masque non médical à tous les Canadiens.

Volaille : Depuis le début de la pandémie, les rôtisseries sont très populaires.

Dons aliments : Des paniers de fruits et de légumes ont été offerts au personnel hospitalier.

Aide américaine : Washington donne un autre coup de pouce aux producteurs américains.

Veaux : Les producteurs de veau de lait et de veaux de grains ont lancé un appel aux consommateurs. Ils souhaitent qu’ils demandent à leur boucher et leur détaillant d’offrir du veau sur leurs tablettes.

Épandage : Le ministère de l’Environnement autorise l’épandage de fumier contenant du lait.

Frontière Canada-États-Unis : Ottawa annonce un autre mois de fermeture pour la frontière canado-américaine.

Pépinières : Les pépinières ont le vent dans les voiles. La demande pour les plants de fleurs et de légumes est plus grande que jamais.

Cargill : L’usine Cargill de Chambly redémarre graduellement.

Commerces : Le gouvernement québécois annonce que les commerces peuvent rouvrir les dimanches.

Semaine du 10 au 16 mai

Aide au secteur laitier : La Chambre des communes à Ottawa adopte un projet de loi qui aidera le secteur laitier.

Frontière États-Unis/Canada : L’accord qui est intervenu entre Ottawa et Washington en mars dernier a été prolongé au 21 avril, puis au 21 mai. Justin Trudeau a fortement suggéré que la frontière ne rouvrirait pas de sitôt.

OMS : Les patients qui ont battu le coronavirus et chez qui le virus est de nouveau détecté ne seraient pas victimes d’une réinfection, affirme l’Organisation mondiale de la Santé.

Aide aux aînés : Le fédéral versera un paiement unique et non imposable de 300 $ aux aînés admissibles à la sécurité de vieillesse (SV) et 200 $ additionnels pour les personnes âgées qui sont admissibles au supplément de revenu garanti (SRG).

Port du masque : François Legault demande aux Québécois de porter un masque lorsqu’ils sortent de chez eux.

Agriculture : Toutes les filières du secteur s’unissent pour affronter la COVID-19.

Blogue Paul Caplette : L’agriculteur questionne : Sommes-nous devenus déconnectés, non performants ou dépassés par les évènements de la COVID-19?

SAQ : La pandémie de COVID-19 fait exploser les ventes en ligne de la Société des alcools du Québec.

Épicerie : Les paniers d’épicerie continuent d’être bien remplis en avril. Statistique Canada continue de surveiller comment les habitudes des consommateurs canadiens se sont modifiées en ces temps de pandémie.

Aide aux grandes compagnies : Le gouvernement fédéral crée un crédit d’urgence pour les grands employeurs.

UPA : L’UPA et ses partenaires ont fait front commun pour dire au gouvernement que l’aide accordée est insuffisante et un soutien immédiat, à la fois des gouvernements au fédéral et au provincial, est nécessaire pour sécuriser la chaîne alimentaire.

Semaine du 3 au 9 mai

Aide psychologique : La psychologue Pierrette Desrosiers propose six stratégies pour éviter la détresse psychologique en agriculture en ce temps de pandémie.

Transformation : La chaîne d’approvisionnement agroalimentaire éprouve des difficultés en ce temps de pandémie en raison notamment de la fluctuation de la demande d’aliments qui fait gonfler les coûts.

Main-d’œuvre : Plusieurs facteurs sont à considérer lors de l’embauche de travailleurs agricoles inexpérimentés. Les voici.

Restaurateurs : Les restaurants auront besoin de soutien additionnel pour demeurer viables, selon une enquête publiée par le regroupement Restaurants Canada.

Vétérinaires : Les vétérinaires ont été régulièrement confrontés à des crises sanitaires frappant durement les animaux domestiques et sauvages. Pour certains, la profession pourrait apporter un éclairage précieux à la situation actuelle.

Investissement en santé mentale : Le gouvernement québécois investit 31 millions $ pour combattre la détresse et l’anxiété.

Santé mentale : Le grand confinement causera de graves problèmes de santé mentale au Québec.

Coup de pouce du fédéral : Ottawa annonce une aide financière de 252 M$ destinée à aider le secteur agroalimentaire à traverser la crise causée par la COVID-19.

Aide insuffisante : Le secteur agroalimentaire juge l’aide fédérale de 252 M$ nettement en-deçà de ses besoins.

Garderie : Le ministre de la Famille encourage les parents du Québec à faire garder leurs enfants à la maison afin de ne pas congestionner le réseau des services de garde.

Viande chez Costco : Costco a imposé des restrictions sur le nombre de morceaux de boeuf, de porc et de volaille que ses clients peuvent acheter face à la hausse de la demande causée par la pandémie.

Allègements pour les aînés : Le gouvernement Legault a décidé d’assouplir un peu les consignes imposées aux aînés logeant dans les résidences privées (RPA), mais seulement celles où il n’y a personne d’infectée.

Panier bleu : Le répertoire réunit aujourd’hui près de 17 500 entreprises québécoises — que leurs produits, eux, soient d’ici ou non.

Frugalité : Malgré les ruées vers les épiceries pour se constituer des réserves de denrées non périssables, les deux tiers des Québécois ont été davantage attentifs à leurs dépenses durant le premier mois de la crise.

Semaine du 26 avril au 2 mai

Déficit fédéral : En raison de la pandémie de COVID-19 et des mesures adoptées par Ottawa afin d’y remédier, le déficit fédéral atteindra un niveau record dépassant les 250 milliards de dollars.

Fermeture de Cargill : La fermeture temporaire de l’usine de transformation Cargill en Alberta notamment a des impacts directs sur les approvisionnements en bœuf d’un bon nombre de boucheries au Québec, où les bavettes et autres rôtis commencent à se faire plus rares et parfois plus chers.

Prestation canadienne d’urgence pour les étudiants : Cette manne de 1250 $ par mois, de mai à août, visent à combler les revenus que les étudiants perdront s’ils ne trouvent pas d’emplois à cause de la pandémie de COVID-19. Certains la critique.

Réouverture des régions : Les Québécois vont pouvoir recommencer à circuler d’une région à l’autre à compter du 4 mai. Québec va lever progressivement les barrages routiers.

Réouverture des commerces : Le gouvernement québécois a annoncé la réouverture graduelle des commerces et des entreprises, à compter du 4 mai. Ainsi, les commerces ayant pignon sur rue pourront reprendre leurs activités dans toutes les régions du Québec, sauf celle du grand Montréal où ce sera à compter du 11 mai.

Retracer les cas de contagion : Ottawa examine l’utilité des applis pour retracer les cas et surveiller les quarantaines.

Abattage des porcs américains : Le nombre de porcs abattus aux États-Unis a chuté de 15% par rapport à l’année dernière, une situation critique.

Réouverture des écoles primaires : Le gouvernement Legault annonce l’ouverture des écoles primaires et des garderies le 11 mai, sauf dans le grand Montréal, où ce sera à compter du 19 mai.

Situation dans le porc : La situation s’améliore lentement pour le secteur porcin.

Sortir de l’isolement : Pour bien passer à travers la crise de la COVID-19, sortez de l’isolement!

Contactez un ami, un voisin ou un intervenant autour de vous.

Les agriculteurs, les grands oubliés de l’économie : Le professeur Sylvain Charlebois croit que la situation des agriculteurs est critique et qu’ils ont besoin d’aide dès maintenant.

Semaine du 19 au 25 avril

Virage vert : Le premier ministre Justin Trudeau a confié à trois ministres le mandat de produire un plan de relance économique qui vise à accélérer le virage vert du pays une fois que la crise de la COVID-19 sera terminée.

Déconfinement et immunité collective : Plusieurs pays commencent timidement leur déconfinement. En tête : le Danemark qui a rouvert, le 15 avril dernier, ses garderies et ses écoles primaires en premier. Pourquoi les enfants sont-ils au coeur de certaines stratégies de déconfinement ?

Aide aux étudiants : Le gouvernement fédéral créera 76 000 nouveaux emplois dans le programme Emplois d’été Canada pour aider les étudiants. Ils seront mis en place dans des secteurs qui ont besoin d’une aide supplémentaire, comme l’industrie agroalimentaire.

Réouverture des écoles : Par petits groupes, des enfants vont bientôt pouvoir reprendre le chemin de l’école. Un plan de redémarrage progressif du réseau scolaire et de l’économie sera annoncé la semaine prochaine.

Lait jeté : Habituées à des demandes connues et régulières, les productions sous gestion de l’offre doivent composer avec une demande qui a grandement changé au cours des dernières semaines. Pour répondre à ces bouleversements, elles ont dû s’adapter très rapidement.

Cargill : Le transformateur de viande américain Cargill a annoncé qu’il ralentissait temporairement ses activités à son usine de boeuf à High River, en Alberta, à la suite de la contamination de plusieurs centaines de ses employés à la COVID-19.

Ceresco : L’entreprise envoie un message d’appui à la communauté. Ceresco a eu l’idée de projeter sur ses silos des lumières multicolores à l’aide de projecteurs. Le résultat donne un impressionnant kaléidoscope de couleurs à l’image de l’arc-en-ciel.

Aide aux organismes communautaires : Devant les difficultés éprouvées par les groupes communautaires à obtenir des dons en temps de pandémie, Ottawa distribuera aux organismes 350 millions $. L’argent passera, entre autres, par Centraide et la Croix-Rouge canadienne.

Main-d’œuvre agricole : Encouragées par l’incitatif financier du gouvernement Legault annoncé vendredi dernier, plus de 2300 personnes ont jusqu’ici soumis leur candidature afin d’aller aider les producteurs agricoles dans les champs.

Abattage des porcs : Avec la fermeture de l’abattoir d’Olymel de Yamachiche et le manque d’employés provenant de Montréal pour les abattoirs d’Olymel d’Ange-Gardien et de Saint-Esprit, le nombre de porcs en attente augmente.

Travailleurs étrangers temporaires : Selon Statistique Canada, les restrictions frontalières fragilisent l’accès à la main-d’œuvre étrangère, ce qui pourrait mettre en péril la production alimentaire nationale au Canada, tout particulièrement les cultures horticoles.