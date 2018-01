Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La machine qui va révolutionner les grandes cultures

Originaire de la Saskatchewan, fils d’agriculteur et ingénieur de métier, Norbert Baujot a dévoilé son invention lors des conférences du Bulletin le 17 janvier dernier qui se déroulaient au palais des congrès de St-Hyacinthe. Le magazine, qui fêtait son centième anniversaire, soulignait du coup sa marque de commerce soit, d’informer les agriculteurs et agricultrices des dernières percées technologiques et de ses répercussions à la ferme.

Nouveautés en production laitière au Salon de l’agriculture

Encore une fois cette année, le Salon de l’agriculture présentait un grand nombre de nouveautés en production laitière. Dans cet article, découvrez celles qui ont retenu notre attention.

Les 14 sociétés en agriculture de précision à surveiller en 2018

L’agriculture est un des secteurs ou les technologies ont évolué le plus vite dans les dernières années. Un aperçu des sociétés qui pourraient influencer l’année 2018 à ce chapitre.