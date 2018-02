Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Génisses laitières en grands parcs extérieurs

À la ferme Bergenière de Saint-Blaise en Montérégie, les veaux sont gardés dans des huches individuelles à l’extérieur, mais dans des parcs collectifs. Visite des lieux.

Où acheter de la semence bio?

PUBLICITÉ

Vous vous êtes converti au bio et vous êtes à la recherche de semences? Trouver de la semence certifiée biologique peut être parfois un défi. Dans le but d’aider ses lecteurs qui cherchent de la semence certifiée biologique, Le Bulletin a repéré quelques fournisseurs québécois qui offrent de la semence bio pour les grandes cultures et les prairies. Consultez notre liste.

Blogue Profession agriculteur: Angioplastie

Lors d’une présentation, j’ai montré les résultats de nos performances de maïs-grain sur un retour de blé d’hiver dans lequel il y avait un couvert de trèfle. Déjà en 2015, on avait mesuré un effet trèfle sur notre rendement de maïs.