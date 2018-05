Nouvelles les plus populaires de la semaine

Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

La traite incomplète en début de lactation a fait ses preuves

Dans une conférence présentée au Forum Techno Novalait, le professeur Simon Dufour de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal a présenté les résultats du projet complété sur le contrôle du bilan énergétique par la traite incomplète.

PUBLICITÉ

Un cas de résistance lié à l’amarante tuberculée en Montérégie

Agri réseau confirme qu’un nouveau cas de résistance aux mauvaises herbes a été déclaré récemment.

Blogue Profession agriculteur: Tout nu

Une première chez nous en 38 ans de carrière. On sème du maïs tout nu. On ne met déjà pratiquement plus de traitement aux néonicotinoïdes sur nos semences depuis 2014. Mais semer une semence de maïs avec rien dessus, je n’ai jamais vu ça chez nous.