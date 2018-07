Un prix pour un projet d’élevage d’insectes

Les étudiants en gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, Jérémi Côté et Bertrand Espougne ont remporté le Défi OsEntreprendre dans la catégorie collégial individuel ou petit groupe pour leur projet d’élevage de ténébrions meuniers.

Le prix a été remis le 13 juin dernier au Palais Montcalm, à Québec, aux deux étudiants lors d’un Gala au cours duquel 34 prix nationaux ont été remis. Pour sa 20eannée, le Défi OsEntreprendre comptait 51 000 participants.

Rejoint au téléphone, Jérémi Côté est très fébrile. « Ça représente pour nous ce désir des gens de voir l’industrie des insectes se développer, dit-il. Une autre entreprise œuvrant dans les insectes a reçu un prix. Ça veut dire qu’on ne travaille pas dans le vide. »

Outre le prix remis à la Ferme de ténébrions, l’entreprise Tottem Nutrition, qui se spécialise dans la production de produits à base d’insectes, a reçu le Grand Prix Création d’entreprise dans la catégorie bioalimentaire – Saputo.

La Ferme de ténébrions a reçu une bourse de 2 000$ et Tottem Nutrition, une bourse de 10 000$.

« Nous avons démarré le 8 janvier dernier et déjà la semaine suivant, on se faisait contacter par des gens pour qu’on leur produise des insectes, raconte Jérémi Côté. On est à peine démarré et on a déjà reçu une reconnaissance. Ça fait chaud au cœur. »

Jérémi Côté et Bertrand Espougne entament leur deuxième année en GTEA l’automne prochain. Ils font notamment partie de l’article Volaille : des insectes pour nourrir les poulets paru dans l’édition de juillet du Bulletin des agriculteurs.