Les régions de la Gaspésie et de Saint-Hyacinthe gagnent aux Mercuriades

Céline Normandin est journaliste spécialisée en agriculture et économie. Elle collabore également au Bulletin des agriculteurs.

Olymel est quant à elle repartie avec le prix Employeur de l’année dans la catégorie Grande Entreprise. Le concours a souligné son initiative dans l’intégration de travailleurs issus de l’immigration. Olymel s’implique au sein d’organismes de soutien aux nouveaux arrivants et a également créé un poste à l’interne dédié exclusivement à cet objectif, permettant ainsi, au cours des deux dernières années, l’embauche de plus de 700 employés issus de l’immigration.

Dans la catégorie Développement d’une technologie Web-PME, le prix a été remporté par le Regroupement des pêcheurs professionnels du Sud de la Gaspésie. L’association représente les intérêts économiques et sociaux des pêcheurs professionnels de cette région. Le Regroupement développe depuis 2015 un journal de bord électronique appelé JOBEL. Celui-ci est en voie de devenir un outil indispensable pour la collecte de données et la traçabilité des produits de la mer dans le Canada Atlantique.

C’était soirée de remise de prix lundi au Palais des congrès de Montréal pour la 39 e édition du concours d’affaires Les Mercuriades, organisée la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ). Plusieurs entreprises ont été récompensées lors de l’occasion qui a réuni 1120 personnes, dont deux issues du secteur agroalimentaire et actives en région.

