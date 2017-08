Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Les cultures malmenées par les conditions météo

Le début humide de la saison, le froid et le manque de pluie depuis juillet laissent des traces sur les cultures au Québec.

Jouer avec le feu

Il fut un temps où on espérait toujours récolter nos céréales à la bonne humidité directement aux champs. Préparer les séchoirs, les élévateurs, ça nous paraissait une perte de temps et d’énergie. On a vite réalisé que notre paresse nous causait des pertes.

L’avis d’un expert au sujet des projets de construction d’étable

Avant de penser agrandir, il est mieux de penser de devenir plus efficace avec les ressources qu’on a. Ce sera alors plus facile de faire accepter un prêt.