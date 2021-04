Marché des grains: Un œil à la fois sur les stocks et la météo

Après les chiffres sur les semis, le marché avait dans sa mire les données sur les stocks. Le rapport a offert peu de surprise mais a tout de même fait bouger les prix vendredi. Les informations ont été considérées comme positives pour le maïs qui a terminé la semaine en hausse. Il a été imité par le blé où les considérations sur la météo ont soutenu la céréale. Le soya a peu bougé sur une base hebdomadaire devant des observations de réserves plus abondantes en Amérique du Sud.

PUBLICITÉ

Selon le WASDE, les réserves de fin de campagne de maïs aux États-Unis diminueraient de 3,8 millions de tonnes (Mt) à 34,3 Mt, une baisse anticipée par les marchés. La demande d’éthanol poussée par une reprise des déplacements aux États-Unis serait en cause.

Les stocks mondiaux de maïs se situeraient en fin de saison à 283,9 Mt, en baisse de 3,8 Mt par rapport aux estimations précédentes.

Pour le soya, les prévisions sont demeurées stables aux États-Unis à 3,25 Mt mais elles ont augmenté quant aux réserves mondiales pour refléter la production brésilienne. Les préoccupations quant aux impacts de la peste porcine en Chine continuent de peser sur les prix du soya.

Les stocks de blé sont pour leur part passé de 22,8 Mt à 23,2 Mt au niveau des prévisions, une hausse qui s’est reflétée au niveau mondial. Le rehaussement des réserves a été contrebalancé par le temps sec qui perdure dans les plaines américaines où se trouvent les cultures de maïs. Plusieurs États du sud-ouest affichent leur degré le plus faible de précipitation des 126 dernières années, dont le Nouveau-Mexique, l’Utah, l’Arizona et le Nevada.

PUBLICITÉ

Le boisseau de blé pour mai a terminé à 6,3825 $US contre 6,1100 $ US une semaine plus tôt.

Le boisseau de maïs pour mai a fini à 5,7725 $US par rapport à 5,5975 $US vendredi dernier.

Le boisseau de soya pour mai a terminé à 14,0300 $US comparativement à 14,0200 $US.