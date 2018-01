Le soya à teneur élevé en acide oléique a obtenu les approbations réglementaires mondiales, ce qui laisse croire à une augmentation dans les superficies ensemencées aux États-Unis, avance United Soybeans Board.

L’acide oléique est également connu sous le nom d’oméga-9. Il s’agit d’un acide gras mono-insaturé qui se retrouve dans de nombreux aliments. Il est surtout présent dans les huiles végétales, notamment celles de soya d’olive, de noix, et d’arachide.

Ce type de soya est utilisé à la fois dans le secteur industriel et alimentaire. Du côté industriel, l’huile tirée du soya à haute teneur en acide oléique offrirait une huile avec les caractéristiques recherchées dans l’huile industrielle, avec de nouvelles utilisations dans le cas de l’huile de moteur synthétique et les lubrifiants automobiles. Du côté alimentaire, l’huile serait plus stable pour l’industrie, dont les restaurants et les produits emballés.

PUBLICITÉ

Pour les agriculteurs, ce soya offrirait le même rendement que les autres variétés de soya ainsi qu’une variété dans la maturité.

Les variétés de soja à haute teneur en acide oléique ont été initialement cultivées dans trois états et sont maintenant cultivées dans 13 états. La superficie des variétés de soja à haute teneur en acide oléique est passée de 50 000 acres en 2013 à plus de 625 000 acres en 2017.

United Soybeans Board entrevoit un bel avenir pour ce soya. « Compte tenu de cette étape réglementaire, de son rendement éprouvé et de la croissance anticipée de la demande, le soja à haute teneur en acide oléique devrait devenir la quatrième culture céréalière et oléagineuse aux États-Unis, avec l’objectif de planter 18 millions d’acres de soja à haute teneur en acide oléique », indique l’organisation.

Source: United Soybean Board