Du 2 au 8 février 2020 : un don par insémination pour l’Acfa

Pour une quatrième année, le Ciaq fera don d’un dollar par insémination réalisée dans la semaine du 2 au 8 février. Rappelons qu’en 2019, c’est plus de 10 000 $ qui ont ainsi été remis à l’organisme Au cœur des familles agricoles.

« Pour nous, rappelle le président du conseil d’administration M. Daniel Côté, ce geste se veut une reconnaissance du rôle essentiel que joue Au cœur des familles agricoles. La dernière année a été très éprouvante pour plusieurs familles en agriculture. Dans un tel contexte, il faut rappeler, qu’il est possible de faire appel aux services de l’Acfa 24 heures sur 24 ou en parlant à son travailleur de rang. Il est ainsi toujours possible de trouver le support nécessaire pour passer au travers des temps difficiles pour soi et la famille. »

Rappelons qu’Au cœur des familles agricoles (Acfa) est un organisme à but non lucratif fondé en 2003. Sa mission consiste à développer et à implanter des conditions propices à une meilleure santé globale en milieu agricole.

« Le Ciaq est présent sur tout le territoire québécois, explique le directeur général M. Mario Hébert, cette présence n’est pas que liée à notre mission. C’est une présence humaine. Nous partageons le quotidien de milliers d’éleveurs et nous sommes sensibles au fait que des producteurs et des productrices peuvent vivre des moments difficiles et avoir besoin d’aide et de soutien. Le geste que nous posons est un geste du cœur, pour des gens de cœur. Merci à nos équipes sur le terrain qui vont s’impliquer aussi généreusement et faire la promotion de cette initiative du Ciaq. »

Leader en génétique et reproduction bovine, le Ciaq compte plus de 70 ans d’existence et emploie plus de 275 personnes à travers le Québec. Le Ciaq est une entreprise innovatrice qui offre aux éleveurs des solutions génétiques, un service d’insémination ainsi que des produits de la ferme permettant d’améliorer la rentabilité de leurs troupeaux dans les secteurs laitiers et de boucherie. Le Ciaq est la propriété de trois groupes de producteurs du Québec : Les producteurs de lait du Québec (PLQ), le Conseil québécois des races laitières inc. (CQRL) et le Conseil provincial des cercles d’amélioration du bétail inc. (CPCAB).