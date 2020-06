Produits Frais FMS conclut un partenariat avec Agri-Fusion

Dès cet été, Produits Frais FMS pourra offrir à sa clientèle une grande variété de légumes biologiques. Agri-Fusion, la plus importante de la province. Produits Frais FMS se voit confier la distribution de l’ensemble des récoltes maraîchères d’Agri-Fusion pour le marché frais, en plus de supporter la ferme de Saint-Polycarpe dans sa production. Cette bonification à l’offre de Produits Frais FMS vise à répondre à la demande grandissante des consommateurs en matière de produits biologiques et à leur intérêt de plus en plus marqué pour les pratiques agroalimentaires durables, toujours dans le but de mieux servir ses clients.

Avec son fort réseau de distribution, Produits Frais FMS saura mettre en valeur les produits d’Agri-Fusion, favorisant l’offre d’aliments santé, sans OGM et biologiques pour le consommateur. Grâce à l’expertise reconnue d’Agri-Fusion et à son approche avant-gardiste orientée vers le développement durable, le distributeur aura accès à des aliments biologiques de grande qualité, ce qui représente une excellente nouvelle pour la clientèle de Produits Frais FMS.

« Supporter les producteurs maraîchers dans la mise en marché de leurs produits est au cœur de notre vision. La production et la distribution d’aliments biologiques étant au cœur de l’avenir du secteur agroalimentaire, nous n’avons pas hésité avant de conclure une entente avec une ferme comme Agri-Fusion, qui pratique la production biologique à grande échelle et qui est dirigée par une équipe de gens passionnés depuis des décennies. Nous en sommes vraiment très heureux. », a affirmé Marc-Olivier Daigneault, directeur général de Produits Frais FMS.