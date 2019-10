Zoetis Canada annonce le lancement de Smartbow, un outil de régie de précision pour les producteurs laitiers à la fine pointe

Zoetis Canada lance SmartBowMC, un système de surveillance de pointe au moyen d’étiquettes d’oreilles faisant appel à la technologie de l’intelligence artificielle qui utilise le mouvement de l’oreille d’une vache pour déterminer son état de santé, détecter ses chaleurs, évaluer son comportement alimentaire et connaître son emplacement en temps réel.

SmartBow permet (1) le suivi de la rumination, (2) la détection des chaleurs, et (3) la localisation en temps réel.

SmartBow est une technologie distinctive, unique en son genre, qui emploie un système exclusif d’intelligence artificielle (APRIL, pour Animal Pattern Recognition IntelLigence) pour identifier et localiser les animaux avant qu’ils ne présentent des signes visibles d’œstrus et divers comportements.

L’étiquette d’oreille SmartBow est légère, petite, solide et munie d’un accéléromètre. Les récepteurs installés dans l’étable transmettent les données à un serveur local où elles sont analysées à l’aide d’algorithmes spécialement formulés, propres à chaque vache de la ferme. Contrairement aux autres systèmes qui comparent les données de l’animal à des valeurs de référence préétablies, SmartBow apprend au fil du temps les comportements particuliers de chaque vache et fournit des alertes personnalisées envoyées aux producteurs en temps réel sur leur ordinateur, leur tablette et leur téléphone intelligent.

Des renseignements plus complets obtenus plus tôt, pour des décisions de régie plus confiantes.

Avec SmartBow, vous disposez désormais des données en temps réel nécessaires pour prendre les meilleures décisions quant à la régie de votre troupeau. Selon la Dre Alycia Chrenek, première chef des Services vétérinaires – Bovins/chevaux/ génétique de Zoetis Canada, « la technologie SmartBow est très intéressante pour les producteurs laitiers car elle les aide à trouver des solutions en détectant les changements de comportement dès qu’ils surviennent et leur donne le pouvoir de reconnaître une vache malade à un stade précoce bien avant qu’elle montre des signes physiques visibles. C’est aussi simple que recevoir une alerte sur votre appareil mobile dès qu’une vache commence ses chaleurs ou plusieurs jours avant qu’elle présente des symptômes. La technologie avancée de SmartBow peut réduire les coûts de main-d’œuvre tout en permettant aux producteurs de se concentrer sur ce qui compte. La détection précoce permet de consulter un médecin vétérinaire plus rapidement et avec plus de précision. Et lorsqu’un problème est découvert tôt, la récupération est plus rapide et le bien-être général s’en trouve amélioré. »

À propos de Zoetis

Zoetis, chef de file de la santé animale, est une société qui s’emploie à soutenir sa clientèle et les activités commerciales de celle-ci. S’appuyant sur plus de 65 ans d’expérience en santé animale, Zoetis découvre, développe, fabrique et commercialise des médicaments, des vaccins et des produits de diagnostic, en plus d’offrir des appareils, des tests génétiques et un large éventail de services. Zoetis sert des médecins vétérinaires, des agriculteurs et des personnes qui élèvent et soignent des animaux de ferme et de compagnie et vend ses produits dans plus de 100 pays. En 2018, l’entreprise a généré un chiffre d’affaires annuel de 5,8 milliards de dollars et comptait environ 10 000 employés. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le zoetis.com.