Voici les nouvelles les plus consultées sur le site du Bulletin.com au cours de la dernière semaine. Bonne lecture.

Le nom des Maîtres-éleveurs 2017 dévoilé

Holstein Canada a fait connaître le nom des éleveurs s’étant vu remettre le titre tant convoité, dont six du Québec.

Marché des grains : 5 choses que je retiens de 2017

2017 ne fut en rien une année remarquable pour les prix des grains qui ont déçu sur pratiquement toute la ligne. Il y a néanmoins quelques éléments que je retiens de 2017 afin d’améliorer ma lecture des prix et d’affiner mes stratégies de mise en marché. En voici cinq.

Les marchés des grains de créneau sous la loupe

Il y a les grains conventionnels : le maïs, le soya et les trois céréales traditionnelles. Et il y a ces nombreux grains qu’on dit spécialisés ou de créneau. Ces derniers intéressent une proportion grandissante de producteurs, alléchés par une prime sur le prix qui vient compenser des exigences techniques souvent plus élevées. Nous avons voulu prendre le pouls de ce marché auprès de ceux qui achètent ces grains.