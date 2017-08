Du 5 au 7 septembre, comme chaque année, des équipes partiront à travers les champs prélever des échantillons dans le but d’évaluer la qualité et le rendement des récoltes de maïs et de soya à venir lors de la Tournée des grandes cultures.

En tout, une quarantaine d’échantillonneurs emprunteront les mêmes trajets que par les années passées, sillonnant les champs de la Montérégie-Ouest à Est et du Centre-du-Québec. Ils prélèveront de 400 à 500 échantillons au total et utiliseront l’application www.grainyld.com pour enregistrer les données prélevées. D’ailleurs, cette application est disponible à tous les producteurs qui désirent tenter de prédire ses propres récoltes.

Pour cette édition, on a décidé d’ajouter un volet à la Tournée des grandes cultures pour accroître la précision des résultats. “Cette année, on pousse davantage du côté de la validation des données. On a fait un protocole que les échantillonneurs vont suivre dans le but de raffiner la précision du travail”, explique Jean-Philippe Boucher, cofondateur de la Tournée des grandes cultures 2017. Pour se faire, une vingtaine de producteurs a été identifiée préalablement. Ces producteurs seront visités à deux reprises pour la prise d’échantillons, soit pendant la tournée et à la récolte. “Ces producteurs s’ajoutent à ceux qui seront visités de façon aléatoire lors de la tournée”, précise l’organisateur.

Les résultats préliminaires de la tournée seront dévoilés lors de la Journée champêtre qui clôturera l’évènement le 7 septembre. Quant aux résultats finaux, ils seront connus après les récoltes un peu plus tard à l’automne.

D’ailleurs, la Journée champêtre, qui aura lieu à la ferme Darox de Saint-Pie, est ouverte à tous. Les producteurs Danny Messier et Roxanne Asselin parleront des différentes pratiques qu’ils ont choisies pour optimiser leurs champs: contrôle du traffic, plantes de couverture, semis à taux variable, etc. Les gens présents auront aussi l’occasion d’entendre notamment des champions du rendement de soya confier leurs secrets. Il y aura aussi des démonstrations et des parcelles de plantes de couverture et d’engrais vert.

Pour en savoir plus sur la Tournée: www.grainwiz.com/tgcq